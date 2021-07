Zone euro : Les ventes au détail rebondissent plus que prévu en mai

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté plus que prévu en mai grâce notamment à la demande de produits non alimentaires et de carburants automobiles, montrent les données publiées mardi par Eurostat.

Les ventes au détail des 19 pays de la zone euro ont augmenté de 4,6% par rapport à avril et de 9,0% sur un an, précise Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 4,4% sur un mois et de 8,2% en rythme annuel.

En avril, les ventes au détail avaient baissé de 3,9% d'un mois sur l'autre mais avaient augmenté de 23,3% sur un an.

Alors que l'activité économique dans la zone euro a rebondi depuis la levée des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus, les ventes de produits non alimentaires hors carburant ont augmenté en mai de 8,8% sur un mois, après une chute de 6,1% en avril, et ont bondi de 14,8% sur un an.

Les achats de carburants automobiles ont augmenté de 8,1% au cours du mois et de 28,4% en glissement annuel.

Les ventes d'alimentation, de boissons et de tabac ont légèrement diminué de 0,2% sur un mois et ont augmenté de 0,1% en rythme annuel.

(Reportage Francesco Guarascio; version française Anait Miridzhanian, édité par Sophie Louet)