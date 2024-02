Zone euro : Les ventes au détail ont reculé de 1,1% en décembre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les ventes au détail en zone euro ont reculé de 1,1% en décembre sur un mois, selon les données publiées mardi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli de 1%. Sur un an, les ventes au détail en zone euro ont reculé de 0,8%, contre un repli de 0,9% attendu. Les ventes en décembre de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont diminué de 1,6% sur un mois, alors qu'elles ont diminué de 0,5% pour les carburants. Sur un mois, les ventes pour les produits non alimentaires (hors carburants) baissent de 1%. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)