Zone euro : Les ventes au détail ont reculé de 0,8% en février

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont baissé de 0,8% en février sur un mois, selon les données publiées mardi par Eurostat. Sur un an, les ventes au détail en zone euro ont diminué de 3%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 0,8% sur un mois, et de 3,5% sur un an. Les économistes considèrent les ventes au détail comme un indicateur indirect de la demande des consommateurs, qui a souffert de l'inflation galopante, déclenchée principalement par la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, mais qui s'est également propagée à d'autres secteurs de l'économie. (Rédaction de Gdansk)