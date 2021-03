Zone euro : Les ventes au détail ont plongé en janvier

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail dans la zone euro ont reculé beaucoup plus violemment que prévu en janvier alors que les dépenses de consommation ont été pénalisées par la fermeture des magasins et le report des soldes d'hiver dans le cadre de la crise sanitaire, montrent les données publiées jeudi par Eurostat.

L'agence statistique européenne a indiqué qu'au mois de janvier, les ventes au détail dans les 19 pays qui partagent l'euro avaient reculé de 5,9% en glissement mensuel et de 6,4% d'une année sur l'autre, là où les analystes interrogés par Refinitiv tablaient sur des baisses respectives de 1,1% et 1,2%.

Les ventes d'aliments, de boissons et de tabac ont augmenté de 1,1% sur le mois mais chuté de 12,0% pour l'ensemble des produits non alimentaires, hors carburant. Les ventes en ligne ont quant à elles affiché une hausse de 7,1%.

Les baisses les plus marquées, à hauteur de plus de 10%, ont été signalées en Autriche, en Irlande et en Slovaquie.

Tableau de la statistique :

