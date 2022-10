Zone euro : Les ventes au détail ont baissé en août, comme attendu

BRUXELLES, 6 octobre (Reuters) - Les ventes au détail de la zone euro ont baissé en août, signe d'une demande faible de la part des consommateurs et des craintes de récession, montrent les données publiées jeudi par Eurostat.

Selon l'office statistique de l'Union européenne, les ventes au détail dans les 19 pays partageant l'euro, un indicateur clé de la demande des consommateurs, ont diminué de 0,3% sur un mois et de 2% sur un an.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un indicateur en baisse de 0,4% sur un mois et de 1,7% sur un an. La baisse des ventes en août s'est produite en dépit du fait que le volume des ventes de carburant a augmenté de 3,2% sur le mois et de 5,1% sur un an pendant la saison estivale.

Cette hausse n'a toutefois pas permis de compenser la baisse des ventes d'aliments et de boissons et de celles par correspondance et sur Internet.

Dans l'ensemble, les ventes au détail non alimentaires ont augmenté de 0,2% en août, mais ont diminué de 3% en glissement annuel. (Reportage Jan Strupczewski, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)