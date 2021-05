Zone euro : Les ventes au détail dépassent les attentes en mars

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté plus que prévu en mars, la demande reprenant avec l'assouplissement des restrictions prises face à la pandémie de coronavirus.

Les ventes au détail dans les 19 pays partageant l'euro ont augmenté en mars de 2,7% sur un mois et de 12% sur un an, montrent les données publiées jeudi par Eurostat.

Les analystes interrogés par Refinitiv tablaient sur des hausses respectives de 1,5% et 9,6%.

Les ventes ont été notamment portées par la demande de produits non alimentaires hors carburant, qui a grimpé de 4,6% en mars par rapport à février et de 25,0% en glissement annuel. Les achats en ligne ont bondi de 37,2% sur un an, selon Eurostat.

Le géant du commerce en ligne Amazon a affiché un bénéfice record au premier trimestre et a signalé que les consommateurs allaient continuer à dépenser, ce qui en fait l'un des grands gagnants de la pandémie de COVID-19.

Depuis le début de la crise sanitaire, les consommateurs ont fait de plus en plus appel à Amazon pour la livraison de produits de première nécessité. La société voit cette tendance se poursuivre après la pandémie, notamment pour les produits alimentaires.

