Zone euro : Les services brillent, mais la contraction manufacturière s'accentue

LONDRES (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro s'est accélérée de manière inattendue en mars, grâce aux services et malgré une contraction plus marquée dans l'industrie, montrent vendredi les résultats préliminaires des enquêtes réalisées par S&P Global. L'indice composite, qui combine l'activité manufacturière et celle des services, est monté à 54,1 après 52,0 en février alors que les économistes interrogés par Reuters le donnait en légère baisse à 51,9. "L'économie de la zone euro a retrouvé de la vigueur en ce début de printemps 2023 (...) Les données de l'enquête affichent un niveau conforme à une hausse du PIB de 0,3% sur au premier trimestre, la progression atteignant même, en mars uniquement, un rythme de 0,5%", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global. L'indice PMI sur l'industrie dominante des services a bondi de 52,7 à 55,6, dépassant largement le consensus Reuters à 52,5. Pour faire face à l'augmentation de l'activité, les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire au rythme le plus rapide depuis mai. L'indice de l'emploi est passé de 51,9 à 54,3. Mais la situation est différente dans l'industrie dont l'indice PMI est tombé à 47,1 contre 48,5 en février alors que le consensus le donnait en amélioration à 49,0. Un indice mesurant la production est repassé en zone de contraction à 49,9 contre 50,1 le mois dernier. "La croissance de la zone euro est très déséquilibrée. Le secteur manufacturier est en effet presque à l'arrêt, peinant à maintenir ses niveaux de production face au recul actuel de la demande", a ajouté Chris Williamson. (Jonathan Cable; version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)