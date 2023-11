Zone euro : "Les progrès dans l'inflation sous-jacente pas suffisants", dit Philip Lane

FRANCFORT, 8 novembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) constate des progrès dans ses efforts visant à juguler l'inflation sous-jacente, mais cela n'est pas encore suffisant, a déclaré mercredi Philip Lane, chef économiste de l'institution, à l'occasion d'une conférence à Riga. Pour Philip Lane, les derniers chiffres de l'inflation de base, bien qu'en baisse, ne suffisent pas à rassurer car le ralentissement de la hausse des prix est essentiellement liée au différentiel sur les tarifs de l'énergie par rapport à leur niveau d'il y a un an. Les effets de la baisse rapide des prix de l'énergie, qui a permis à l'inflation globale dans la zone euro de revenir en octobre à 2,9% sur un an, sont probablement terminés, a estimé Philip Lane. Le chef économiste de la BCE voit l'inflation revenir à l'objectif de 2% qu'en 2025 et pense qu'elle sera entre "le haut de 2% et le bas de 3%" en 2024. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)