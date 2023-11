Zone euro : Les prix à la production ralentissent comme prévu en septembre

PARIS, 7 novembre (Reuters) - Les prix à la production en zone euro ont ralenti conformément aux attentes en septembre en rythme mensuel, montrent les données publiées mardi par Eurostat. Les prix producteurs dans le bloc monétaire ont décéléré de 0,5% sur un mois et ont reculé de 12,4% sur un an. En août, ils étaient ressortis respectivement à +0,7% (chiffre révisé de +0,6%) et -11,5%. Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois de septembre sur un ralentissement de la hausse des prix à 0,5% d'un mois sur l'autre et à une chute de 12,5% en rythme annuel. En excluant l'énergie, les prix à la production en septembre ont baissé de 0,1% sur un mois, tandis que sur une base annuelle, ils accusent une décélération à 0,5% après un gain de 1,0% le mois précédent. Les prix de l'énergie en zone euro ont chuté de 31,3% en septembre sur un an, après un repli de 30,6% en août, mais sur un rythme mensuel, ils sont repartis à la hausse en août (+2,5%) et septembre (+2,2%). Tableau: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)