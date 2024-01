Zone euro : Les prêts bancaires sont restés faibles en novembre, selon la BCE

FRANCFORT (Reuters) - Les prêts bancaires dans la zone euro sont restés faibles en novembre, selon les données publiées mardi par la Banque centrale européenne (BCE), indiquant que l'économie du bloc a au mieux stagné dans les derniers mois de 2023. Les prêts bancaires aux entreprises sont restés inchangés par rapport à l'année précédente, après une baisse de 0,3% en octobre, tandis que la croissance des prêts aux ménages a ralenti, passant de 0,6% à 0,5%, a indiqué la BCE. La mesure M3 de la masse monétaire, considérée dans le passé comme un indicateur fiable permettant de mesurer la croissance économique future, s'est contractée de 0,9% en novembre après une baisse de 1,0% en octobre, proche des attentes d'une baisse de 1,0%. (Reportage Balazs Koranyi ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)