Zone euro : Les pressions inflationnistes reprennent dans les services en janvier

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'économie de la zone euro montre des signes timides de reprise au début de l'année, selon l'indice PMI composite HCOB compilé par S&P Global, qui signale toutefois une reprise des pressions inflationnistes. L'indice est passé de 47,6 en décembre à 47,9 en janvier, en ligne avec sa lecture préliminaire. Il s'agit de son meilleur résultat depuis juillet, mais il reste en dessous de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction. L'indicateur montre par ailleurs que la hausse des coûts des intrants et de la production a accéléré en janvier, tandis que la demande demeure en contraction. L'indice des prix à la production est passé de 53,8 à 54,2, son plus haut niveau depuis huit mois. "L'hésitation de la Banque centrale européenne à réduire les taux d'intérêt devient donc plus claire", constate Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. "Les prix des intrants et de la production dans le secteur des services étant en hausse, la BCE hésite à assouplir sa politique monétaire". L'indice PMI pour le secteur des services est passé de 48,8 en décembre à 48,4 en janvier, ce qui correspond à l'estimation "flash". Toutefois, l'optimisme des entreprises des services est à son plus haut niveau depuis huit mois, les groupes ayant embauché au rythme le plus rapide depuis septembre. L'indice de l'emploi est passé de 50,8 à 51,2. (Rédigé par Jonathan Cable, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)