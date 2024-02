Zone euro : Les entreprises pourraient absorber les hausses de salaires, dit Lagarde

Zone euro : Les entreprises pourraient absorber les hausses de salaires, dit Lagarde













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La croissance des salaires reste soutenue en zone euro, mais les entreprises pourraient absorber une partie de cette augmentation en réduisant leurs marges bénéficiaires plutôt qu'en augmentant leurs prix, a déclaré lundi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde. "La croissance des salaires devrait devenir un moteur de plus en plus important de la dynamique de l'inflation au cours des prochains trimestres", a-t-elle dit lors d'une audition au Parlement européen, à Strasbourg. "Dans le même temps, la contribution des bénéfices (...) diminue, ce qui suggère, comme prévu, que les hausses des coûts salariaux sont partiellement amorties par les bénéfices et ne sont pas entièrement répercutées sur les consommateurs", a-t-elle poursuivi. Christine Lagarde a par ailleurs estimé que le processus actuel de ralentissement de l'inflation devrait se poursuivre, mais que le conseil des gouverneurs devait s'assurer qu'il déboucherait de manière durable sur une hausse des prix autour de 2%. (Rédigé par Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)