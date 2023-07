Zone euro : Les consommateurs revoient à la baisse leurs anticipations d'inflation (BCE)

Zone euro : Les consommateurs revoient à la baisse leurs anticipations d'inflation (BCE)













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Les anticipations d'inflation sur un an des consommateurs dans la zone euro ont de nouveau été revues à la baisse en mai, montre une nouvelle enquête publiée par la Banque centrale européenne (BCE) mercredi. Les consommateurs voient cependant la hausse des prix à long terme refluer moins rapidement que le souhaiterait la BCE. L'enquête montre également des attentes modestes en matière de croissance des revenus, ce qui devrait soulager les responsables de la BCE, engagée dans une lutte à coup de hausses répétées des taux d'intérêt afin de juguler une inflation persistante dans les 20 pays partageant l'euro. La médiane des anticipations de hausse de l'inflation dans les 12 mois des consommateurs de la zone euro est passée de 4,1% en avril à 3,9% en mai, son niveau le plus bas depuis mars 2022, juste après le début de la guerre en Ukraine. Cette médiane était encore à 5,0% dans l'enquête de mars. Les anticipations d'inflation dans trois ans des consommateurs sont, elles, restées inchangées, à 2,5%, mais ce chiffre est toujours supérieur à l'objectif de 2% de la BCE. Concernant la croissance du revenu nominal, attendue à 1,2 %, les consommateurs du bloc s'attendent à ce qu'il soit à la traîne de l'inflation au cours des 12 prochains mois, alors que les dépenses devraient augmenter de 6,8%. Cela devrait se traduire par une baisse de l'épargne ou une augmentation de l'emprunt, ce qui devrait atténuer les craintes d'une éventuelle spirale salaires/prix. (Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)