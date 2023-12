Zone euro : Les anticipations d'inflation des consommateurs stables, selon une enquête de la BCE

FRANKFURT (Reuters) - Les anticipations d'inflation sur un an et trois ans des consommateurs dans la zone euro sont restées stables le mois dernier, tandis que les perspectives en matière de croissance économique se sont dégradées, montre une nouvelle enquête publiée par la Banque centrale européenne (BCE) mardi. La BCE a relevé ses taux d'intérêt à dix reprises depuis juillet 2022 pour porter son taux de dépôt au niveau record de 4,0% en zone euro. Elle a cependant indiqué lors de sa dernière réunion de politique monétaire, où elle a opté pour un statu quo sur le coût du crédit, que les taux resteraient stables au cours des prochains mois, suggérant qu'une baisse du loyer de l'argent constituerait sa prochaine grande décision. Les marchés prévoient actuellement une baisse des taux de la BCE en mars et une réduction totale de 143 points de base du coût du crédit en 2024. La médiane des anticipations de hausse de l'inflation dans les 12 mois des consommateurs de la zone euro s'est maintenue à 4,0% en novembre, comme en octobre. Les anticipations d'inflation dans trois ans des consommateurs sont, elles, également restées stables, à 2,5%. Ces deux taux sont toutefois toujours supérieurs à l'objectif d'une inflation à moyen terme de 2% fixé par la BCE. Concernant les prévisions de croissance économique pour les 12 prochains mois, les consommateurs du bloc s'attendent à une contraction plus prononcée, à -1,3% contre -1,2% dans l'enquête d'octobre. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)