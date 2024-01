Zone euro : Les anticipations d'inflation des consommateurs reculent (BCE)

FRANCFORT, 16 janvier (Reuters) - Les consommateurs de la zone euro ont revu à la baisse leurs anticipations d'inflation, selon l'enquête sur les anticipations des consommateurs réalisée par la Banque centrale européenne (BCE), une nouvelle encourageante pour l'institution. Les responsables de politique monétaire se basent sur l'enquête pour jauger de la confiance des ménages dans la capacité de la BCE à ramener l'inflation à son objectif de 2%, une perception qui peut influer sur les demandes salariales et les comportements d'épargne et de consommation. La dernière enquête, réalisée en novembre, a montré que le ménage médian s'attendait à ce que les prix augmentent de 3,2% sur les 12 prochains mois, contre 4,0% un mois plus tôt. Les anticipations d'inflation pour les trois prochaines années ont également diminué, passant de 2,5% à 2,2%. La chute de l'inflation en zone euro en novembre et la forte contraction des prêts consécutive aux hausses de taux a probablement contribué à ce repli des anticipations d'inflation. (Rédaction Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)