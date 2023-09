Zone euro : les anticipations d'inflation des consommateurs en hausse, d'après la BCE

FRANCFORT (Reuters) - Les attentes des consommateurs de la zone euro en matière d'inflation pour les trois prochaines années ont légèrement augmenté, montre mardi une nouvelle enquête de la Banque centrale européenne (BCE), ce qui renforce les craintes que la baisse des prix ne soit pas suffisante pour atteindre l'objectif de l'institution. La BCE a relevé ses taux lors de chacune de ses neuf dernières réunions de politique monétaire pour les porter à leur niveau le plus élevé depuis deux décennies, mais ses responsables s'interrogent sur la possibilité d'opérer une pause en septembre, compte tenu de la détérioration des perspectives économiques. L'enquête de la BCE a montré que les attentes des consommateurs en matière d'inflation à trois ans ont augmenté à 2,4% en juillet, contre 2,3% en juin, ce qui est supérieur à l'objectif de 2% de la BCE. Les attentes médianes d'inflation pour les 12 prochains mois sont pour leur part restées inchangées à 3,4%, mettant fin à une tendance à la baisse constante depuis le printemps. La BCE a prévu un ralentissement rapide de la croissance des prix en 2023, mais une diminution beaucoup plus lente en 2024, certains responsables politiques avertissant même que la "dernière ligne droite" de la désinflation pourrait être si longue que la croissance des prix pourrait rebondir et rester au-delà de l'objectif. Les attentes du marché prévoient une inflation à long terme d'environ 2,6%, ce qui indique que les investisseurs n'ont pas confiance dans la volonté de la BCE d'exercer une pression suffisante sur l'économie pour réduire la hausse des prix. Les consommateurs continuent de penser qu'une contraction économique est à venir, et les prévisions de croissance pour les 12 prochains mois ont été revues à la baisse, passant de -0,6% à -0,7 %, selon la BCE. Les attentes en matière de chômage sont toutefois restées inchangées, même si les consommateurs ont constaté un léger ralentissement de la croissance du revenu nominal. "La baisse de la croissance attendue du revenu nominal a été principalement le fait des personnes interrogées appartenant au quintile de revenus le plus bas", a dit la BCE. Les marchés estiment à seulement 25% la probabilité d'une hausse des taux le 14 septembre mais s'attendent toujours à ce qu'un nouveau relèvement de 25 points de base soit opéré avant la fin de l'année, avant une baisse des taux attendue à la mi-2024. (Reportage Balazs Koranyi, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)