Zone euro : Les anticipations d'inflation des consommateurs en baisse

FRANCFORT (Reuters) - Les anticipations d'inflation des consommateurs ont encore diminué en avril pour les 12 prochains mois et les trois années à venir, montre une enquête de la Banque centrale européenne (BCE) publiée mardi. L'enquête de la BCE montre que la prévision d'inflation moyenne des ménages a baissé pour revenir à 4,1% à un horizon d'un an, contre 5,0% en mars, sur la base d'une enquête réalisée auprès d'environ 14.000 personnes. Les anticipations d'inflation à trois ans ont également reculé, passant de 2,9% à 2,5%. La tendance observée en mars a été "largement inversée", a déclaré la BCE. "Les perceptions et les attentes en matière d'inflation ont continué d'être étroitement alignées entre les groupes de revenus, les participants plus jeunes faisant état de perceptions et d'anticipations d'inflation plus faibles et de baisses plus marquées que les participants plus âgés". Les consommateurs prévoient par ailleurs une croissance plus modérée du revenu nominal sur les 12 prochains mois, les anticipations sur le taux de chômage ont diminué et celles sur le PIB ont augmenté. Ils envisagent désormais une contraction de l'économie de 0,8% contre -1% auparavant. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)