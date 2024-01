Zone euro : Légère dégradation du sentiment économique en janvier

PARIS, 30 janvier (Reuters) - Le sentiment économique en zone euro s'est légèrement dégradé en janvier, selon les données publiées mardi par la Commission européenne. L'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a décéléré à 96,2 ce mois-ci, un chiffre conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters. En décembre, il s'était établi à 96,3 (révisé de 96,4). Dans l'industrie, le climat est resté en territoire négatif, passant de -9,6 (révisé de -9,2) en décembre à -9,4 en janvier, contre un consensus à -9,0. Dans le secteur des services, le sentiment s'est légèrement amélioré, passant de 8,4 à 8,8 et un consensus à 8,0. La confiance des consommateurs, elle est passée à -15,1 à -16,1 en janvier, en ligne avec les attentes. Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont légèrement augmenté pour atteindre 11,9 en janvier, contre 10,5 le mois précédent. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)