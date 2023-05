Zone euro: Léger recul du taux de chômage en mars

(Reuters) - Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en mars à 6,5% de la population active, montrent les données officielles publiées vendredi par l'office statistique de l'Union européenne. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un taux de 6,6% le mois dernier, inchangé par rapport à ceux de février et janvier. En données absolues, le nombre de personnes sans emploi dans les pays partageant l'euro est passé à 11,010 millions contre 11,131 millions en février (révisé de 11,142 millions), a précisé Eurostat. (Rédigé par Dina Kartit, édité par Kate Entringer)