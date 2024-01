Zone euro : Léger rebond de la croissance du crédit au secteur privé

26 janvier (Reuters) - Les prêts bancaires aux entreprises de la zone euro ont augmenté modestement en décembre, selon les dernières données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées vendredi, faisant espérer que la croissance du crédit commence à rebondir après une longue période d'érosion. La croissance des prêts aux entreprises a augmenté de 0,4% en décembre sur un an, après avoir stagné en novembre. Le crédit aux ménages a augmenté de 0,3%, après +0,5% en novembre. Les banques ont resserré l'accès au crédit depuis plus d'un an, car les taux élevés de la BCE freinent la croissance économique, mais la dernière enquête sur les prêts publiée mardi montre un rebond modéré de la demande ce trimestre. La mesure M3 de la masse monétaire, historiquement considérée comme un bon indicateur de l'expansion économique future, a augmenté de 0,1% en décembre après une contraction de 0,9% en novembre. (Reportage Balazs Koranyi, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)