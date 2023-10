Zone euro : Le taux de chômage tombe à 6,4% en août

(Reuters) - Le taux de chômage dans la zone euro est tombé à 6,4% de la population active en août, d'après les données officielles publiées lundi par Eurostat. En données absolues, le nombre de personnes sans emploi dans les 20 pays partageant l'euro est passé à 10,854 millions, soit 107.000 personnes de moins par rapport au mois de juillet et 407.000 de moins sur un an, a précisé l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage de la zone euro en juillet a été révisé à 6,5%. (Rédigé par Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)