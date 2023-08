Zone euro : Le taux de chômage s'est stabilisé en juillet

31 août (Reuters) - Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable en juillet à 6,4% de la population active, montrent les données officielles publiées jeudi par l'office statistique de l'Union européenne. Ce chiffre est également conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters. En données absolues, le nombre de personnes sans emploi dans les pays partageant l'euro est passé à 10,944 millions, soit 73.000 personnes de plus par rapport au mois de juin et 264.000 de moins sur un an, a précisé Eurostat. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)