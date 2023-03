Zone euro : Le taux de chômage reste inchangé en février

Zone euro : Le taux de chômage reste inchangé en février













31 mars (Reuters) - Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable en février à 6,6% de la population active, montrent les données officielles publiées vendredi par l'office statistique de l'Union européenne. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un taux légèrement supérieur de 6,7% le mois dernier. En termes absolus, le nombre de personnes sans emploi dans les pays partageant l'euro est passé à 11,142 millions contre 11,201 millions en janvier, a précisé Eurostat. (Rédaction Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)