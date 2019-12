Zone euro: Le taux de chômage en baisse à 7,5% en octobre

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES/FRANCFORT (Reuters) - Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en octobre à 7,5% après 7,6% (révisé) en septembre, revenant à son plus bas niveau depuis juillet 2008, a annoncé vendredi Eurostat.

Le nombre de demandeurs d'emploi dans les 19 pays ayant opté pour la monnaie unique a diminué de 31.000 à 12,334 millions.

Sur un an, le nombre de chômeurs dans la zone euro a baissé de 761.000, précise Eurostat.

L'INFLATION EN ZONE EURO REMONTE PLUS QU'ATTENDU

L'inflation dans la zone euro s'est redressée un peu plus nettement qu'attendu en novembre, montre la première estimation publiée vendredi par Eurostat, l'augmentation des prix des produits alimentaires et des services ayant plus que compensé la baisse de ceux de l'énergie.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes IPCH montre une hausse de 1,0% sur un an après 0,7% en octobre alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 0,9%. Par rapport à octobre, les prix ont baissé de 0,3%.

Les prix des produits alimentaires non-transformés ont augmenté de 1,8% par rapport à novembre 2018 contre +0,7% seulement en octobre alors que ceux de l'énergie se repliaient de 3,2% sur un an, contre -3,1% le mois précédent.

L'inflation dite de base, c'est à dire hors alimentation et énergie, a accéléré à 1,5% en rythme annuel après 1,2% en octobre, alors que le consensus la donnait à 1,3%.

En excluant l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, la hausse des prix dans la zone euro ressort à 1,3% sur un an après 1,1% le mois dernier et 1,2% attendu.

La hausse des prix dans le secteur des services s'est accélérée à 1,9% annuel après 1,5% en octobre.

(Service économique)