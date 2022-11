Zone euro : Le taux de chômage baisse à 6,6% en septembre, comme prévu

BRUXELLES, 3 novembre (Reuters) - Le chômage dans la zone euro a diminué comme prévu en septembre, à 6,6% contre 6,7% en août, montrent les données officielles publiées jeudi, mais l'économie du bloc s'achemine vers une récession dans les prochains trimestres.

En données absolues, le nombre de personnes sans emploi dans les 19 pays partageant l'euro est ressorti à 10,988 millions contre 11,054 millions en août, a précisé Eurostat.

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a fortement ralenti au troisième trimestre, à 0,2%, par rapport au deuxième (+0,8%) et les économistes s'attendent à ce que le bloc entre bientôt en récession alors que les ménages et les entreprises font face à une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.