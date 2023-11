Zone euro : Le taux de chômage a légèrement augmenté en septembre sur un mois

3 novembre (Reuters) - Le taux de chômage dans la zone euro a légèrement augmenté en septembre à 6,5% de la population active, d'après les données officielles publiées vendredi par Eurostat. Ce pourcentage est à comparer avec un taux de 6,4% en août et de 6,7% en septembre de 2022. Les analystes tablaient sur un indicateur stable en septembre. Selon l'office statistique de l'Union européenne, 11,017 millions de personnes étaient au chômage en septembre dans les 20 pays partageant l'euro, soit 69.000 personnes de plus qu'en août. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)