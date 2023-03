Zone euro : Le sentiment économique se dégrade en mars

Zone euro : Le sentiment économique se dégrade en mars













30 mars (Reuters) - Le sentiment économique dans la zone euro s'est détérioré de manière inattendue en mars, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne. L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro est tombé à 99,3 en mars, contre 99,6 (révisé) en février, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse à 99,8. Dans l'industrie, le climat s'est également détérioré ce mois-ci, passant de 0,4 (révisé) en février à -0,2 en mars, alors que les économistes s'attendaient à une baisse à 0,2. Dans le secteur des services, le sentiment a légèrement baissé, passant de 9,5 à 9,4, tandis que les économistes s'attendaient à une hausse à 10,3. La confiance des consommateurs reste stable à -19,2 en mars, comme prévu. Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont légèrement augmenté pour atteindre 18,9 en mars, contre 17,7 le mois précédent. (Rédigé par Diana Mandiá)