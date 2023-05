Zone euro : Le ralentissement du crédit aux entreprises s'est poursuivi en mars selon la BCE

FRANCFORT, 2 mai (Reuters) - La croissance des prêts bancaires aux entreprises de la zone euro a de nouveau ralenti en mars pour le cinquième mois consécutif, les taux d'intérêt plus élevés et les perspectives économiques incertaines semblant freiner le crédit, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées mardi. La croissance des prêts aux entreprises est passé à 5,2% en glissement annuel, après 5,7% le mois précédent, tandis que celle du crédit aux ménages a également ralenti, passant de 3,2% à 2,9%. (Reportage Francesco Canepa ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)