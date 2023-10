Zone euro : Le PIB s'est contracté de façon inattendue au T3

Zone euro : Le PIB s'est contracté de façon inattendue au T3













BRUXELLES, 31 octobre (Reuters) - L'économie de la zone euro a enregistré au troisième trimestre une contraction au lieu d'une stagnation attendue, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée mardi par Eurostat. Le PIB des 20 pays partageant l'euro a reculé de 0,1% en juillet-septembre par rapport aux trois mois précédents. Sur un an, la croissance ressort à 0,1%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance nulle sur le trimestre et un gain de 0,2% sur un an. (Reportage Jan Strupczewski, Claude Chendjou pour la version française, édité par Blandine Hénault)