Zone euro: Le PIB confirmé stable au 4e trimestre

PARIS (Reuters) - L'économie de la zone euro est restée stable au quatrième trimestre, montre l'estimation définitive du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat. Le PIB des 20 pays partageant l'euro a stagné sur la période octobre-décembre par rapport aux trois mois précédents, contre un recul de 0,1% au troisième trimestre. Sur un an, la croissance s'est établie à 0,1%, au même rythme qu'au troisième trimestre. Ces données sont conformes aux prévisions des économistes interrogés par Reuters et aux estimations précédentes. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)