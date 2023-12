Zone euro : Le PIB confirmé en recul de 0,1% au T3

Zone euro : Le PIB confirmé en recul de 0,1% au T3













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'activité économique dans la zone euro a enregistré une baisse de 0,1% au troisième trimestre, en ligne avec l'estimation initiale, montrent les données révisées publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le produit intérieur brut (PIB) des 20 pays qui partagent l'euro, corrigé des variations saisonnières, est ressorti en recul de 0,1% sur la période juillet-septembre comparée aux trois mois précédents. Sur un an, le PIB est resté stable, révisé en légère baisse par rapport à une estimation initiale d'une croissance de 0,1%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient respectivement une baisse de 0,1% et une hausse de 0,1%, comme indiqué en première estimation. Au cours du second trimestre, le PIB avait augmenté de 0,1% d'un trimestre sur l'autre dans la zone euro et de 0,1% dans l'ensemble de l'UE. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)