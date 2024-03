Zone euro : Le moral des investisseurs s'améliore, inquiétudes sur l'Allemagne

4 mars (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré pour le cinquième mois consécutif en mars, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2023, selon l'indice Sentix publié lundi, même si les économistes ont mis en garde contre une récession "persistante" en Allemagne. L'indice de l'institut Sentix pour la zone euro, qui reste en territoire négatif, est passé de -12,9 points en février à -10,5 points en mars, contre -11,0 attendu par le consensus Reuters. Toutefois, l'enquête indique que l'Allemagne, la plus grande économie de la région, constitue une poche de faiblesse particulière, avec une baisse du sentiment des investisseurs. "Si les données vont dans la bonne direction, on ne peut pas parler d'un renouveau printanier classique pour la zone euro", a déclaré Sentix. A lire aussi... L'institut a souligné que la politique économique allemande "empêche une reprise économique complète au coeur de l'Europe". La récession reste en place", a-t-il dit. Pour la zone euro, l'indice des anticipations est passé de -5,5 points février à -2,3 points en mars, un sixième mois consécutif de hausse et la valeur la plus élevée depuis février 2022. L'indice de la situation actuelle dans la zone euro a également augmenté, passant de -20,0 points le mois dernier à -18,5 points en mars, soit la cinquième progression mensuelle consécutive. Le sondage a été réalisé auprès de 1.267 investisseurs entre 29 février et le 2 mars. (Reportage Tom Sims; version française Diana Mandiá, édité par Blanndine Hénault)