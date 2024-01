Zone euro: Le moral des investisseurs s'améliore en janvier, selon Sentix

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré en janvier pour le troisième mois consécutif, atteignant son plus haut niveau depuis mai, mais le redressement du bloc monétaire n'est pas acquis, selon une enquête publiée lundi. L'indice Sentix pour la zone euro est passé à -15,8 points en janvier, contre -16,8 en décembre, en deçà des -15,5 estimés par les analystes interrogés par Reuters. L'enquête indique que l'Allemagne est une poche de faiblesse particulière, avec un déclin du sentiment dans la plus grande économie de la zone euro. "Il est peu probable qu'il s'agisse d'un retournement de situation pour la zone euro, a déclaré Sentix, précisant que cette évolution relève en partie de l'Allemagne, "dont l'économie est toujours en récession et donc en crise". Pour la zone euro, l'indice des anticipations futures dans le bloc monétaire est passé de -9,8 points en décembre à -8,8 points, soit une quatrième hausse mensuelle consécutive et la valeur la plus élevée depuis février. Le sous-indice sur la situation actuelle a également augmenté, passant de -23,5 le mois précédent à -22,5 en janvier, soit la troisième hausse mensuelle consécutive. Le sondage a été réalisé auprès de 1.282 investisseurs entre le 4 et le 6 janvier. (Reportage Tom Sims, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)