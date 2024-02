Zone euro : Le moral des investisseurs s'améliore en février

FRANCFORT, 5 février (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré pour le quatrième mois consécutif en février, atteignant son plus haut niveau depuis avril, mais la faiblesse de l'économie allemande limite le rebond, selon l'indice Sentix publié lundi. L'indice Sentix pour la zone euro est passé de -15,8 points en janvier à -12,9 points en février, contre -15,0 attendu par le consensus Reuters. L'Allemagne, la plus grande économie de la région, reste un frein, indique l'enquête qui évoque la persistance de la crise économique dans le pays. "La reprise se poursuit lentement", souligne l'enquête, ajoutant que la situation en Allemagne était "précaire". Pour la zone euro, l'indice des anticipations est passé de -8,8 points en janvier à -5,5 points en février, une amélioration pour le cinquième mois consécutif et sa valeur la plus élevée depuis février 2023. L'indice de la situation actuelle dans la zone euro a également augmenté, passant de -22,5 points en janvier à -20,0 points en février, soit la quatrième hausse mensuelle consécutive. Le sondage a été réalisé auprès de 1.306 investisseurs entre le 1er et le 3 février. (Rédaction Christoph Steitz, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)