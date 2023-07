Zone euro : Le crédit aux entreprises ralentit encore en juin avec les hausses de taux d'intérêt

Zone euro : Le crédit aux entreprises ralentit encore en juin avec les hausses de taux d'intérêt













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La croissance des prêts bancaires aux entreprises et aux ménages de la zone euro a de nouveau ralenti en juin, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées mercredi, renforçant les preuves déjà nombreuses que les taux d'intérêt élevés freinent la création de crédit et la croissance économique. Les prêts aux entreprises dans la zone euro ont augmenté de 3,0% en glissement annuel après une hausse de 4,0% le mois précédent, tandis que la croissance du crédit aux ménages a ralenti de 2,1% à 1,7%. La faiblesse des données intensifie le débat sur ce que la BCE doit encore faire. Certains économistes affirment que la hausse des taux de jeudi sera la dernière, tandis que d'autres parient sur une dernière mesure en septembre. La croissance de la mesure M3 de la masse monétaire, considérée dans le passé comme un bon indicateur de l'expansion économique future, a ralenti à 0,6% contre 1,0% en mai, en deçà des attentes d'une hausse de 1,0%. (Reportage Balazs Koranyi, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)