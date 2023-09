Zone euro : Le crédit aux entreprises ralentit de nouveau en août

FRANKFURT (Reuters) - La croissance des prêts bancaires aux entreprises et aux ménages de la zone euro a ralenti pour atteindre une quasi-stagnation en août, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées mercredi, alors que la croissance économique continue de faiblir et que l'Union européenne frôle la récession. Les prêts aux entreprises dans la zone euro n'ont augmenté que de 0,6% en glissement annuel en août, au plus bas depuis fin 2015, contre 2,2% le mois précédent, tandis que la croissance du crédit aux ménages a ralenti à 1,0%, contre 1,3% en juillet. La masse monétaire (M3) dans la zone euro s'est quant à elle contractée de 1,3%, en deçà des attentes d'une baisse de 1,0%. (Reportage Balazs Koranyi, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)