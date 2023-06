Zone euro : Le crédit aux entreprises et aux ménages ralentit encore en mai

Zone euro : Le crédit aux entreprises et aux ménages ralentit encore en mai













28 juin (Reuters) - La croissance des prêts bancaires aux entreprises et aux ménages de la zone euro a de nouveau ralenti en mai, impactée par la hausse des taux d'intérêt et la récession du secteur manufacturier, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées mercredi. La BCE a relevé ses taux d'intérêt au rythme le plus rapide jamais enregistré au cours de l'année écoulée pour lutter contre l'inflation, ce qui a affaibli la demande de crédit bancaire et ralenti l'ensemble des secteurs, du marché de l'immobilier à la construction et aux dépenses de consommation. La croissance des prêts aux entreprises des 20 pays de la zone euro a ralenti à 4% en mai contre 4,6% en avril, tandis que la croissance du crédit aux ménages est ressortie à 2,1%, contre 2,5% le mois précédent. La croissance de la masse monétaire (M3) dans la zone euro a pour sa part ralenti à 1,4% en mai contre 1,9% en avril, ce qui est inférieur à la prévision d'une croissance de 1,5%, selon une enquête Reuters. (Reportage Balazs Koranyi, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)