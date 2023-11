Zone euro : Le crédit aux entreprises a reculé en octobre, une première en 8 ans

Zone euro : Le crédit aux entreprises a reculé en octobre, une première en 8 ans













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Les prêts bancaires aux entreprises de la zone euro en octobre ont reculé pour la première fois depuis 2015, montrent les données de la Banque centrale européenne mardi, alors que le bloc économique fait face à une probable récession économique. Les prêts aux entreprises se sont contractés de 0,3% en octobre après une augmentation de 0,2% le mois précédent. La croissance du crédit aux ménages a ralenti à 0,6% contre 0,8% en septembre. La masse monétaire (M3) dans la zone euro s'est contractée de 1%, après un recul de 1,2% un mois plus tôt. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,9%. (Reportage Balazs Koranyi ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)