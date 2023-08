Zone euro : Le crédit aux entreprise a encore ralenti en juillet avec les taux d'intérêt

Zone euro : Le crédit aux entreprise a encore ralenti en juillet avec les taux d'intérêt













BERLIN, 28 août (Reuters) - La croissance des prêts bancaires aux entreprises et aux ménages de la zone euro a de nouveau ralenti en juillet, renforçant les preuves déjà nombreuses que les taux d'intérêt élevés freinent la création de crédit et la croissance économique. Selon les données de la Banque Centrale Européenne (BCE), le crédit aux entreprises dans la zone euro a augmenté de 2,2% en glissement annuel après une hausse de 3,0% le mois précédent, tandis que la croissance du crédit aux ménages a ralenti à 1,3% contre 1,7% en juin. (Reportage Maria Martinez, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)