Zone euro : Le climat économique s'est dégradé au mois d'août

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le climat économique de la zone euro s'est dégradé en août, poursuivant la baisse constante observée depuis le début de l'année, montrent les données publiées mercredi par la Commission européenne. L'indice mensuel du sentiment économique de la Commission européenne est tombé à 93,3 en août, contre 93,5 en juillet. L'optimisme dans l'industrie s'est détérioré, passant de -9,3 en juillet à -10,3. Le sentiment dans les services, qui contribuent le plus au produit intérieur brut (PIB) de la zone euro, est tombé de 5,4 en juillet à 3,9. Les attentes des consommateurs quant aux prévisions d'inflation pour les 12 mois à venir ont bondi à 9,0 contre 4,9 en juillet, rompant ainsi avec la tendance à la baisse observée depuis avril. Les prévisions d'inflation des fabricants ont également augmenté pour la première fois depuis mars, passant de 3,4 en juillet à 3,6. (Reportage Jan Strupczewski, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)