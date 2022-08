Zone euro : Le chômage reste stable à 6,6% en juin

BRUXELLES (Reuters) - Le taux de chômage dans la zone euro est resté inchangé à 6,6% en juin, a annoncé Eurostat mercredi, en conformité avec les attentes du marché.

Dans les 19 pays partageant l'euro, le taux de chômage s'est maintenu à 6,6% de la population active en juin par rapport à mai et en baisse par rapport au taux de 7,9% de juin 2021, a précisé l'Office européen de la statistique.

En termes absolus, le nombre de personnes sans emploi dans la zone euro est tombé à 10,925 millions d'individus en juin, contre 10,900 millions en mai et 12,882 million un an plus tôt.

Le taux de chômage le plus bas a été enregistré en Allemagne, avec 2,8% de la population active, tandis que l'Espagne a enregistré le taux le plus élevé à 12,6%.

