Zone euro : Le chômage a retrouvé un plus bas en janvier

(Reuters) - Le taux de chômage dans la zone euro a décru en janvier à 6,4% de la population active, en ligne avec le consensus, d'après les données officielles publiées vendredi par Eurostat. Il s'agit du taux le plus faible atteint depuis que les données sont collectées. Le taux de chômage avait également atteint 6,4% en juillet et août 2023, avant de remonter légèrement. Ce pourcentage est à comparer avec un taux de 6,5% (révisé de 6,4%) en décembre et de 6,6% en janvier 2023. Selon l'office statistique de l'Union européenne, 11,009 millions de personnes étaient au chômage en janvier dans les 20 pays partageant l'euro, soit 34.000 personnes de moins qu'en décembre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)