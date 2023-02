Zone euro : La production industrielle recule plus que prévu en décembre

Zone euro : La production industrielle recule plus que prévu en décembre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La production industrielle de la zone euro a reculé plus que prévu en décembre, montrent les estimations officielles publiées mercredi par l'office statistique de l'Union européenne. La production industrielle dans les 20 pays partageant l'euro a baissé de 1,1% en décembre sur un mois, enregistrant une baisse de 1,7% en glissement annuel, indique Eurostat. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,8% sur le mois, après une hausse de 1,4% (révisé) en novembre. Parmi les plus forts reculs dans la zone euro, la production des biens intermédiaires a diminué de 2,8%, celle des biens de consommation durables de 1,4%. (Rédigé par Lina Golovnya, édité par Tangi Salaün)