Zone Euro : La production industrielle recule, mais l'excédent commercial se maintient en septembre

Zone Euro : La production industrielle recule, mais l'excédent commercial se maintient en septembre













BRUXELLES, 15 novembre (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a reculé comme attendu en septembre, effaçant la hausse enregistrée en août, avec une forte chute de la production de biens de consommation au cours du mois. L'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, indique mercredi que la production industrielle dans les 20 pays partageant l'euro a baissé de 1,1% sur un mois en septembre, soit une baisse de 6,9% sur un an. Il s'agit du recul le plus marqué depuis juin 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à des baisses de 1,0% en glissement mensuel et de 6,3% sur un an. La baisse sur un mois est principalement liée à une diminution de 2,1% de la production de biens de consommation durables et non durables, ainsi qu'à une baisse de 1,3% de la production d'énergie. La production de biens intermédiaires, tels que l'acier ou le bois, a diminué de 0,3%, tandis que la production de biens d'investissement, tels que les machines, a augmenté de 0,3%. Eurostat a également publié des données sur le commerce de la zone euro, montrant que l'Union a enregistré un excédent de 10 milliards d'euros en septembre, contre un déficit de 36,6 milliards d'euros un an plus tôt, lorsque les prix de l'énergie ont grimpé dans l'UE. Corrigé des variations saisonnières, la zone euro a enregistré un excédent commercial pour le cinquième mois consécutif, soit 9,2 milliards d'euros contre 11,1 milliards d'euros en août. (Reportage Philip Blenkinsop; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)