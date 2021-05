Zone euro: La production industrielle progresse moins que prévu en mars

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a augmenté beaucoup moins que prévu en mars, freinée par la baisse de la production de biens d’investissement et de consommation durables, selon des données publiées mercredi par l'Office statistique de l'Union européenne.

La production industrielle dans les 19 pays partageant l'euro a progressé de 0,1% le mois dernier par rapport à février et de 10,9% par rapport à mars 2020, selon les estimations d’Eurostat.

Les économistes prévoyaient en moyenne une hausse de 0,7% sur un mois et de 11,6 % sur un an.

La production industrielle de la zone euro a augmenté de 1,9% pour les biens de consommation non durables, de 1,2% pour l’énergie et de 0,6% pour les biens intermédiaires depuis le mois dernier.

Elle a reculé en revanche de 1,0% pour les biens d’investissement et de 1,2% pour les biens de consommation durables.

Les hausses les plus marquées de la production industrielle ont été enregistrées au Danemark (+4,9%), en Lituanie (+4,5%) et en Bulgarie (+3,7%). Les plus fortes baisses ont été observées au Luxembourg (-4,4%), en Belgique (-4,0%) et en Finlande (-2,1%).

(Jan Strupczewski; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)