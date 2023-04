Zone euro : La production industrielle plus forte que prévu en février

Zone euro : La production industrielle plus forte que prévu en février













BRUXELLES, 13 avril (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a progressé plus que prévu en février, selon des données publiées jeudi par Eurostat, principalement grâce à une augmentation de la production de biens d'équipement et de biens de consommation non durables. La production industrielle dans les 20 pays partageant l'euro a augmenté de 1,5% d'un mois sur l'autre en février et de 2,0% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 1% sur un mois et à une augmentation de 1,5% sur un an. La production de biens d'investissement tels que les bâtiments et les équipements utilisés pour fabriquer des produits et fournir des services a augmenté de 2,2% sur le mois après une augmentation de 0,1% en janvier (+10,4% sur un an). La production d'énergie a augmenté de 1,1% sur le mois après une baisse de 0,2% en janvier et la production de biens de consommation non durables a augmenté de 1,9% sur le mois après une baisse de 2,1% en janvier. (Reportage Jan Strupczewski ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)