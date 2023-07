Zone euro: La production industrielle augmente moins que prévu en mai

Zone euro: La production industrielle augmente moins que prévu en mai













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La production industrielle de la zone euro a augmenté moins que prévu en mai, selon des données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La production industrielle corrigée des variations saisonnières dans les 20 pays partageant l'euro a augmenté de 0,2% d'un mois sur l'autre en mai. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,3% sur un mois. Sur un an, la production industrielle a diminué de 2,2%, tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un repli de 1,2%. La production des biens d'investissement a augmenté de 1,0% dans la zone euro au mois de mai, celle des biens intermédiaires et de consommation durables de 0,5% et celle des biens de consommation non durables de 0,3%. À l'opposé, la production d'énergie a reculé de 1,1% en mai. (Rédigé par Dina Kartit, édité par Jean-Stéphane Brosse)