Zone euro : La production industrielle a reculé plus que prévu en octobre













BRUXELLES, 13 décembre (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a reculé plus que prévu en octobre, avec une baisse marquée des biens d'équipement, ce qui renforce les indications d'une récession économique dans le bloc européen. Selon des données publiées mercredi par l'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, la production industrielle dans les 20 pays partageant l'euro a baissé de 0,7% d'un mois sur l'autre en octobre, soit une baisse de 6,6% en glissement annuel. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à des baisses de 0,3% sur le mois et de 4,6% sur un an. La baisse mensuelle est principalement due à une diminution de 1,4% de la production de biens d'équipement, ainsi qu'à des baisses de 0,6% pour les biens intermédiaires et les biens de consommation non durables, tels que l'alimentation et l'habillement. La production d'énergie a augmenté de 1,1% et celle des biens de consommation durables de 0,2%. La production industrielle irlandaise a connu la plus forte baisse (-7,0%), tandis que celle de la Grèce a augmenté de 6,0% par rapport à septembre. (Reportage Philip Blenkinsop, Augustin Turpin pour la version française, édité par Blandine Hénault)