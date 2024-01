Zone euro : La production industrielle a reculé en novembre

PARIS, 15 janvier (Reuters) - La production industrielle en zone euro a encore reculé en novembre, avec une baisse marquée des biens durables de consommation, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Dans les 20 pays partageant l'euro, la production industrielle a baissé de 0,3% d'un mois sur l'autre en novembre, faisant ressortir un repli de 6,8% en rythme annuel. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient respectivement à des contractions de 0,3% sur le mois et de 5,9% sur un an après une chute de 0,7% et 6,6% le mois précédent. La baisse mensuelle est principalement due à une diminution de 2,0% de la production des biens de consommation durables. Les biens intermédiaires et les biens d'équipement ont respectivement reculé de 0,6% et 0,8%, tandis que la production d'énergie et celle des biens de consommation non durables,comme l'alimentation, ont augmenté respectivement de 0,9% et de 1,2%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)