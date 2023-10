Zone euro : La hausse des salaires soutient l'inflation domestique, dit Lane (BCE)

FRANCFORT (Reuters) - La hausse des salaires dans la zone euro contribue au maintien d'une inflation domestique élevée dans le bloc monétaire, mais la croissance des salaires devrait se modérer dans les mois à venir, a déclaré mardi Philip Lane, chef économiste à la Banque centrale européenne (BCE). S'exprimant lors d'un événement à Vilnius, Philip Lane a ajouté qu'il faudrait attendre Pâques 2024 pour déterminer si la croissance des salaires diminue effectivement, comme le prévoit la BCE. (Reportage Francesco Canepa, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)